Shahjahanpur News: शिक्षा के महत्व का संदेश लेकर निकाली साक्षरता जागरूकता रैली

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कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी पंकज सरोज ने दीप जलाकर किया। जिला साक्षरता प्रभारी अक्षत सक्सेना ने बताया कि जिले के सभी ब्लॉकों में साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं।प्रधानाध्यापक इमरान सईद खां के नेतृत्व में नव भारत साक्षरता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रचना जौहरी, खुशबू, नरगिस, जया सक्सेना, फैज, जय देवी, मुन्नी, लौंगश्री और मीना आदि मौजूद रहीं। संवाद