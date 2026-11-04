Shahjahanpur News: हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नदी में गिरा, करंट लगने से भैंस मरी

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जैतीपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मंगलवार दिन में 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर बहगुल नदी में गिर गया। पानी में करंट फैलने से एक भैंस मर गई। पशुपालक सुनील शर्मा के अनुसार दिन में करीब तीन बजे भैंस नदी किनारे गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी आपूर्ति देर से बंद की गई। ग्रामीणों ने जर्जर लाइन बदलने और पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। एसडीओ धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद