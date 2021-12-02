फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   46 objections raised over distant exam centers; SDM to conduct an inquiry

Shahjahanpur News: परीक्षा केंद्र दूर बनाने पर आईं 46 आपत्तियां, एसडीएम करेंगे जांच

Tue, 03 Nov 2026 12:36 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
46 objections raised over distant exam centers; SDM to conduct an inquiry
शाहजहांपुर। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के बाद विभिन्न तहसीलों से 105 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें 46 आपत्तियां अधिक दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की हैं। इसके अलावा छात्र आवंटन और परीक्षा केंद्र हटवाने को लेकर भी शिकायतें की गई हैं। इन सभी आपत्तियों की जांच संबंधित एसडीएम करेंगे। इसके बाद जिला स्तरीय समिति इनका निस्तारण करेगी।
विज्ञापन

प्राप्त आपत्तियों में सदर तहसील से 27 शिकायतें आई हैं। इसी तरह तिलहर तहसील से केंद्र बनाने और हटाने को लेकर नौ, छात्र आवंटन की 11 और अधिक दूरी की सात आपत्तियां मिली हैं। पुवायां तहसील से दूरी संबंधी दो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जलालाबाद से छात्र आवंटन की एक और अधिक दूरी की सात शिकायतें आई हैं। वहीं कलान तहसील से केंद्र हटाने की दो, नए केंद्र बढ़ाने की दो, छात्र आवंटन की तीन और अधिक दूरी की 18 आपत्तियां मिली हैं। डीआईओएस हरिवंश कुमार ने बताया कि एसडीएम की जांच आख्या आने के बाद जिला समिति आपत्तियों का निस्तारण करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed