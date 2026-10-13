Shahjahanpur News: आपदा से प्रभावित 53 हजार किसानों को 22.13 करोड़ की राहत

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सोमवार को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। शाहजहांपुर की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और तहसीलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रभावित किसानों को प्रतीकात्मक रूप से डमी चेक वितरित किए गए।डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के कारण करीब 53 हजार किसान प्रभावित हुए हैं। इनमें चक्रवात से प्रभावित करीब 48 हजार किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये, बाढ़ से प्रभावित करीब 2,400 किसानों के लिए 89 लाख रुपये और अतिवृष्टि से प्रभावित 1,688 किसानों के लिए 87 लाख रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है।सदर विधानसभा क्षेत्र में 1,570 लाभार्थियों के लिए 62.76 लाख रुपये की सहायता निर्धारित की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी में प्रभावित किसानों को प्रतीकात्मक डमी चेक दिए गए।ददरौल विधानसभा क्षेत्र में 11,319 लाभार्थियों के लिए 4.73 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। यहां विधायक अरविंद कुमार सिंह ने किसानों को डमी चेक प्रदान किए। इसी तरह पुवायां तहसील में 11,964 लाभार्थियों के लिए 7.45 करोड़ रुपये की धनराशि के डमी चेक विधायक चेतराम की मौजूदगी में वितरित किए गए। जलालाबाद और तिलहर में भी किसानों को डमी चेक वितरित किए गए।