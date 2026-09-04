Shahjahanpur News: बैडमिंटन ट्रायल में 21 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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ट्रायल का शुभारंभ जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इसके बाद विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बमनिया ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन के आधार पर बालिका वर्ग में दिव्या दुबे, अंशिका और काकुल ने बाजी मारते हुए मंडलीय ट्रायल के लिए स्थान बनाया।वहीं बालक वर्ग में अनंत गुप्ता, नैतिक वर्मा, अतुल दीक्षित, राघवेंद्र खंडेलवाल और कर्तव्य वाजपेयी का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगे। इसके बाद चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। संवाद