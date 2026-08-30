Shahjahanpur News: हाईवे किनारे खड़े टैंकर से 170 लीटर डीजल चोरी
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:33 PM IST
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मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित चौधरी ढाबे पर खड़े टैंकर से 170 लीटर डीजल चोरी होने का मामला सामने आया है। चालक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने प्रथमदृष्टया घटना को संदिग्ध बताया है।
कुशीनगर जिले के थाना निबुआ क्षेत्र के ग्राम नौरंगिया निवासी टैंकर चालक रमजान अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे वह टैंकर लेकर मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित चौधरी ढाबे पर पहुंचा। खाना खाने के बाद वह टैंकर के केबिन में ही सो गया।
चालक के मुताबिक, रविवार सुबह करीब सात बजे नींद से जागने के बाद उसने टैंकर स्टार्ट किया तो डीजल मीटर में मात्रा शून्य दिखाई दिया। नीचे उतरकर देखा तो जमीन पर डीजल फैला हुआ था और टैंकर की टंकी खाली थी। चालक ने आरोप लगाया कि टंकी से करीब 170 लीटर डीजल चोरी कर लिया गया। तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।
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कुशीनगर जिले के थाना निबुआ क्षेत्र के ग्राम नौरंगिया निवासी टैंकर चालक रमजान अली ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे वह टैंकर लेकर मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित चौधरी ढाबे पर पहुंचा। खाना खाने के बाद वह टैंकर के केबिन में ही सो गया।
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चालक के मुताबिक, रविवार सुबह करीब सात बजे नींद से जागने के बाद उसने टैंकर स्टार्ट किया तो डीजल मीटर में मात्रा शून्य दिखाई दिया। नीचे उतरकर देखा तो जमीन पर डीजल फैला हुआ था और टैंकर की टंकी खाली थी। चालक ने आरोप लगाया कि टंकी से करीब 170 लीटर डीजल चोरी कर लिया गया। तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।
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