Shahjahanpur News: ऑपरेशन कवच 2.0 में 12 निजी बसों के चालान, पांच निरुद्ध
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:22 AM IST
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शाहजहांपुर। परिवहन विभाग ने ऑपरेशन कवच 2.0 के तहत यातायात पुलिस के साथ मिलकर सोमवार रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा मानकों और परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की जांच की गई। इसमें 12 निजी बसों का चालान कर पांच को सीज किया गया।
एआरटीओ हरिओम के नेतृत्व में विभिन्न मार्गों पर चेकिंग की गई। इस बीच एक मालवाहन में यात्रियों के मिलने पर चालक से नाराजगी जताई, साथ ही वाहन को सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित वाहन चालकों और स्वामियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। कहा कि ओवरलोडिंग, कर बकाया समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यात्री व मालकर अधिकारी आरपी गौतम, टीएसआई विनय कुमार पांडेय टीम भी साथ रहे।
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एआरटीओ हरिओम के नेतृत्व में विभिन्न मार्गों पर चेकिंग की गई। इस बीच एक मालवाहन में यात्रियों के मिलने पर चालक से नाराजगी जताई, साथ ही वाहन को सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित वाहन चालकों और स्वामियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। कहा कि ओवरलोडिंग, कर बकाया समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यात्री व मालकर अधिकारी आरपी गौतम, टीएसआई विनय कुमार पांडेय टीम भी साथ रहे।
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