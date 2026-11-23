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अछिया निवासी अब्दुल मजीद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार को वह कब्रिस्तान के पास स्थित अपना खेत देखने जा रहे थे। आरोप है कि वहां तुलसीपुर, गगनई के कुछ युवक बैठकर अपशब्दों में बात कर रहे थे।बिना बात के ही उन्होंने बूढ़ा आदि शब्दों के साथ गालियां देते हुए परेशान करना शुरू कर दिया। मना करने पर धक्का देकर मारपीट करने लगे। बीच- बचाव में आए दामाद सफीक व इसहाक को भी गालियां देते हुए मारा-पीटा गया। सभी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद