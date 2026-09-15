Sant Kabir Nagar News: आपसी विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

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जंगल दशहर निवासी राजू कन्नौजिया (35) पुत्र रामनरायन लंबे समय से मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। मंगलवार सुबह वह मुंबई से घर लौटा था। गांव के एक पड़ोसी से उसका पुराना विवाद चल रहा था।रात करीब 9.30 बजे दोनों आमने-सामने आ गए और आरोपी ने चाकू निकालकर राजू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख सुनकर पत्नी मंजू दौड़ी तो उसे भी धक्का देकर घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में राजू को ग्रामीण सीएचसी मेंहदावल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।सूचना पर बेलहर कला पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद एएसपी सुशील कुमार सिंह भी अस्पताल पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर गांव में बेलहर कला के अलावा दो अन्य थाने की फोर्स तैनात कर दी गई है।थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।