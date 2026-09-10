Sant Kabir Nagar News: बस्ती में सड़क हादसे में सालेहपुर के युवक की मौत

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सेमरियावां। सालेहपुर गांव के शमशाद (24) की सड़क हादसे में हुई मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। मंगलवार रात हादसे की खबर पहुंचते ही गांव में शोक छा गया, जिस युवक की मुस्कुराहट और अपनापन उसकी पहचान थी, उसके अचानक चले जाने से हर आंख नम है। घर में मां अख्तरुन्निशा का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं भाई-बहनों और परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे।शमशाद गांव के चौराहे पर मोबाइल की दुकान चलाते थे। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे शमशाद अपने साथी सुहेल अहमद के साथ मोबाइल का सामान खरीदने जनपद बस्ती शहर गए थे। रात में दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। करीब 11:00 बजे मुजहनी मुजहना के पास ट्रेलर की टक्कर से शमशाद सड़क पर गिर पड़े।ट्रेलर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बाइक चला रहे सुहेल अहमद को हल्की चोटें आईं। शमशाद की मौत से मां अख्तरुन्निशा बदहवास हैं।