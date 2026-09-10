Sant Kabir Nagar News: बढ़या-ठाठर पुल के एप्रोच पर जानलेवा गड्ढा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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मेंहदावल। संतकबीरनगर-गोरखपुर सीमा पर राप्ती पर बने बढ़या-ठाठर पुल के एप्रोच पर बना करीब दस फीट का गड्ढा हादसे को दावत दे रहा है। बारिश के बाद एप्रोच की सड़क धंसने से गड्ढा और गहरा हो गया है। रात में गुजरने वाले बाइक सवारों और चार पहिया वाहनों के लिए यह जानलेवा बना है।
बढ़या बांध से पुल तक करीब सौ मीटर का एप्रोच लोक निर्माण विभाग ने बनाया था। पुल का लोकार्पण चार दिसंबर 2019 को हुआ। इसके बाद से यह गोरखपुर-संतकबीरनगर के बीच आवागमन का संपर्क मार्ग बन गया है। रोजाना सैकड़ों वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। क्षेत्र के वेद पांडेय, आशीष सिंह, जय प्रकाश आदि आरोप है कि मानक के अनुरूप निर्माण न होने से एप्रोच की मिट्टी कई बार धंस चुकी है। अब सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर गड्ढे में बदल गया है।
मौके पर न तो बैरिकेडिंग है और न ही कोई संकेतक, जिससे अनजान राहगीर कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो डालकर आवाज उठाई है।
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इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुरेंद्रनाथ यादव ने बताया कि पुल का एप्रोच गोरखपुर के प्रांतीय खंड द्वारा बनाया गया। गड्ढे की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है। संवाद
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बढ़या बांध से पुल तक करीब सौ मीटर का एप्रोच लोक निर्माण विभाग ने बनाया था। पुल का लोकार्पण चार दिसंबर 2019 को हुआ। इसके बाद से यह गोरखपुर-संतकबीरनगर के बीच आवागमन का संपर्क मार्ग बन गया है। रोजाना सैकड़ों वाहन इसी पुल से गुजरते हैं। क्षेत्र के वेद पांडेय, आशीष सिंह, जय प्रकाश आदि आरोप है कि मानक के अनुरूप निर्माण न होने से एप्रोच की मिट्टी कई बार धंस चुकी है। अब सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर गड्ढे में बदल गया है।
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मौके पर न तो बैरिकेडिंग है और न ही कोई संकेतक, जिससे अनजान राहगीर कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो डालकर आवाज उठाई है।
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इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सुरेंद्रनाथ यादव ने बताया कि पुल का एप्रोच गोरखपुर के प्रांतीय खंड द्वारा बनाया गया। गड्ढे की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है। संवाद
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