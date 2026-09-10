Sant Kabir Nagar News: 40 किलोग्राम खराब और कीड़ा लगा बादाम नष्ट कराया

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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार के निर्देश पर बुधवार को सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार के नेतृत्व में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए विशेष अभियान चलाए गया। इस दौरान 40 किलोग्राम खराब व कीड़े लगे बादाम नष्ट कराए गए।सहायक आयुक्त खाद्य सतीश कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत तहसील खलीलाबाद स्थित प्रिंस किराना स्टोर निकट खलीलाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया व एक सैंपल चकली नमकीन का संग्रहीत किया गया। इसके बाद नन्हे लाल किराना निकट रेलवे स्टेशन खलीलाबाद से एक सैंपल किसमिस का संग्रहीत किया गया।साथ ही मेंहदावल स्थित राजस्थानी आइस्क्रीम निर्माण यूनिट से एक सैंपल रबड़ी का संग्रहीत किया गया। इसके साथ ही दूषित, कीड़े लगे, खराब लगभग 40 किलो बादाम को नष्ट कराया गया, जिसे जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सच्चिदानंद गुप्ता ,बृजेश कुमार व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।स