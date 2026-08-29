Sant Kabir Nagar News: महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की भी दी जानकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:59 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:59 AM IST
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संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को जिले के सभी थानों की पुलिस ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी। पुलिस टीमों ने महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया। साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर तत्काल शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया। संवाद
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