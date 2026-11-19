विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लौकीलाला निवासी आबिदा खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे वह अपने खेत में धान की कटवा रही थीं। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद इरफान वहां पहुंच गए और गाली-गलौज करने लगे।विरोध करने पर आरोपित ने डंडे से पिटाई कर दी, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। आरोप है कि जाते समय आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़िता ने 17 नवंबर को थाने पहुंचकर तहरीर दी। एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।