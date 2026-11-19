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एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि झुंगिया गांव निवासी सपना निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे जमीन के विवाद को लेकर उनके पटीदार स्वामीनाथ निषाद और उनकी पत्नी नेमा देवी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने लात-घूंसे और लाठी-डंडे से उनकी पिटाई कर दी।पत्नी को पिटता देख सूरज कुमार बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने दंपती को जान से मारने की धमकी भी दी।एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर स्वामीनाथ निषाद और नेमा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।