Sant Kabir Nagar News: जमीनी विवाद में दंपती को लाठी-डंडे से पीटा, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:20 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:20 AM IST
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संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के झुंगिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर पटीदारों ने एक दंपती को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे पति को भी आरोपितों ने नहीं बख्शा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि झुंगिया गांव निवासी सपना निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे जमीन के विवाद को लेकर उनके पटीदार स्वामीनाथ निषाद और उनकी पत्नी नेमा देवी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने लात-घूंसे और लाठी-डंडे से उनकी पिटाई कर दी।
पत्नी को पिटता देख सूरज कुमार बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने दंपती को जान से मारने की धमकी भी दी।
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एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर स्वामीनाथ निषाद और नेमा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि झुंगिया गांव निवासी सपना निषाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे जमीन के विवाद को लेकर उनके पटीदार स्वामीनाथ निषाद और उनकी पत्नी नेमा देवी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने लात-घूंसे और लाठी-डंडे से उनकी पिटाई कर दी।
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पत्नी को पिटता देख सूरज कुमार बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपितों ने दंपती को जान से मारने की धमकी भी दी।
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एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर स्वामीनाथ निषाद और नेमा देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।