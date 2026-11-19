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एसओ हरेंद्र पाठक ने बताया कि बैड़वा निवासी खरचू प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 नवंबर की रात करीब आठ बजे उनके पटीदार धनई, अमित, सुग्रीव और बाल्मीकि गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए और हमला कर दिया।शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची उनकी बेटी काजल, मां मिठाई और पिता रामचेत को भी आरोपितों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित के अनुसार, जाते समय आरोपित जान-माल की धमकी देते हुए फरार हो गए।पीड़ित ने 17 नवंबर को महुली थाने में तहरीर दी। एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर धनई, अमित, सुग्रीव और बाल्मीकि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।