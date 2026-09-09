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Sant Kabir Nagar News: खेल मैदान अधूरा कैसे चमकेंगे खिलाड़ी

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
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With the sports ground incomplete, how will the players shine?
सांथा। क्षेत्र के ग्राम पंचायत हसवापार में खेल मैदान का निर्माण कार्य लगभग दो वर्षों से अधूरा पड़ा है। इससे ग्रामीणों और खेल प्रेमियों में नाराजगी है। सभी ने खेल मैदान की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।
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गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर नदी किनारे बन रहा यह खेल मैदान अब तक पूरा नहीं हो सका है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं तथा कोरम पूरा करके धन की निकासी कर ले रहे है। इससे युवाओं के सपनों पर पानी फिर रहा है। संवाद
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