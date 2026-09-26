Sant Kabir Nagar News: टेंपो हटाने को कहा तो युवक ने रिंच से सिर पर किया वार

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संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के सेमरियावां में सड़क पर खड़े टेंपो को किनारे करने को कहने पर विवाद हो गया। आरोप है कि टेंपो चालक ने युवक को गालियां देते हुए रिंच से सिर पर वार कर दिया। बीच-बचाव में पहुंचे पिता के साथ भी मारपीट की गई। घटना में पिता-पुत्र दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।बैसवारिया निवासी मोहम्मद शाहिद ने दुधारा थाने में दी तहरीर में जानकारी दी कि 25 सितंबर को वह अपने पिता इकबाल अहमद का एक्सरे कराने और बहन की गोद में मौजूद 15 दिन के बच्चे का इलाज कराने सेमरियावां स्थित सरकारी अस्पताल जा रहा था। करीब 12:30 बजे रास्ते में एक टेंपो सड़क के बीच खड़ा था। शाहिद ने टेंपो को किनारे करने के लिए कहा।आरोप है कि इस पर सेमरियावां निवासी आलम ने उसको गालियां देनी शुरू कर दी। मना करने पर आरोपी ने रिंच से उसके सिर पर वार कर दिया। पिता इकबाल अहमद ने बीचबचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। हमले में दोनों के सिर फट गए और उन्हें चोटें आईं।शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। आरोपी ने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस से घटना की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। एसओ दुधारा अमित कुशवाहा ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।