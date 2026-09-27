फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Thieves broke through the house's ventilator and made off with cash and jewelry.

Sant Kabir Nagar News: मकान का रोशनदान तोड़कर नकदी व जेवरात ले गए चोर

Sun, 27 Sep 2026 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Thieves broke through the house's ventilator and made off with cash and jewelry.
गनवरिया चौराहे पर एक मकान में पीछे से रोशनदान की सरिया तोड़कर हुई चोरी-स्रोत ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सांथा। बेलहर कला थाना क्षेत्र के गनवरिया चौराहे पर एक मकान में पीछे से रोशनदान की सरिया तोड़कर घुसे चोरों ने नकदी समेत चार लाख रुपये के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
भटौरा गांव निवासी अवधेश प्रजापति पुत्र गंजाधर गनवरिया चौराहे पर अशोक कुमार के मकान में करीब छह वर्ष से किराए पर रह रहे हैं। उनकी गनवरिया चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान है। वह कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारी में गए थे। इसी दौरान चोर मकान के पीछे रोशनदान की सरिया तोड़कर कमरे में घुसे और कमरे में रखे 60 हजार रुपये नकद सहित सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए।
विज्ञापन

चोरी गए सामान में झुमका, मंगलसूत्र, करधन, पायल, ब्रेसलेट, हाथप्लानी, मांग टीका सहित अन्य आभूषण शामिल हैं। पीड़ित ने चोरी हुई नकदी और जेवरात की कीमत करीब लगभग चार लाख रुपये बताई है। शनिवार को आसपास के लोगों ने अवधेश को फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और कमरे में रखा सामान बिखरा पड़ा देखा और रोशनदान की सरिया टूटी मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी थाना बेलहर व 112 पर दिया। इस संबंध में एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी है। चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरी गए सामान की बरामदगी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed