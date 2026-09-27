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Sant Kabir Nagar News: दो साल बाद साइबर थाने को मिल जाएगा अपना भवन

Sun, 27 Sep 2026 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:05 AM IST
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The cyber police station will get its own building in two years.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। जिले में करीब दो साल से अस्थायी भवन में संचालित साइबर क्राइम थाना अब जल्द ही अपने स्थायी भवन में पहुंच जाएगा। 3.22 करोड़ 16 हजार रुपये की लागत से तैयार साइबर क्राइम थाना भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
डीएम और एसपी आवास के मध्य करीब 200 मीटर की दूरी पर 829.90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए गए इस भवन के जल्द पुलिस विभाग को हैंडओवर किए जाने की तैयारी है।
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भवन मिलने के बाद साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों की जांच और विवेचना के लिए पुलिस को बेहतर संसाधन और व्यवस्थित कार्यस्थल उपलब्ध होगा। जिले में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनवरी 2024 में साइबर क्राइम थाना शुरू किया गया था। स्थायी भवन नहीं होने के कारण शुरुआत से ही इसका संचालन रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित अस्थायी भवन से किया जा रहा है।
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उस समय स्थायी थाना भवन के निर्माण के लिए शासन से बजट स्वीकृत किया गया था। अगस्त 2025 में भवन निर्माण शुरू होने की जानकारी सामने आई थी और अब निर्माण कार्य पूरा होने के बाद थाना को नए परिसर में स्थानांतरित करने की तैयारी है।

नवनिर्मित थाना भवन में प्रशासनिक भवन, कार्यालय और साइबर अपराध से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक कक्ष बनाए गए हैं। डिजिटल और तकनीकी अपराधों की जांच की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भवन में आवश्यक आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
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