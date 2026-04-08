Sant Kabir Nagar News: गर्भवतियों को लगाया गया टीका

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महास्थान स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर सुबह नौ बजे से टीकाकरण सत्र का शुभारंभ हुआ। यहां एएनएम कविता ने गर्भवतियों की जांच की और टीकाकरण किया। इस दौरान गर्भवतियों को आयरन और कैल्शियम की दवा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, हेपेटाइटिस-बी, खसरा, रूबेला आदि के टीके लगाए गए, जो विभिन्न बीमारियों से बचाव में सहायक होंगे।इस दौरान आशा संगिनी सरोज यादव, आशा इंद्रावती देवी, आंगनबाड़ी तारा देवी आदि मौजूद रहीं। इसी क्रम में धरैची स्थिति आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम रीमा अमरोही ने टीकाकरण किया। यहां पर आशा प्रमिला यादव, गुड्डी देवी, आंगनबाड़ी रागिनी आदि मौजूद रहीं।