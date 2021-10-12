फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Uncle attacked with a rod while rushing to save his nephew; head split open.

Sant Kabir Nagar News: भतीजे को बचाने पहुंचे चाचा पर रॉड से हमला, सिर फूटा

Sun, 13 Sep 2026 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Uncle attacked with a rod while rushing to save his nephew; head split open.
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के पचपोखरी बाजार में वाहन पार्क करने के विवाद को लेकर भतीजे को दवा दिलाने गए एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बीच-बचाव करने पहुंचे चाचा के सिर पर लोहे की रॉड से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पचपोखरी निवासी मजहर हुसैन ने दुधारा थाने में दी तहरीर में बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब छह बजे वह अपने छह वर्षीय भतीजे अब्दुल्ला को दवा दिलाने पचपोखरी बाजार गए थे। रजा मार्केट के सामने वाहन पार्क करने की बात को लेकर फरहान, फैजान और एक अन्य व्यक्ति से उनकी कहासुनी हो गई।
विज्ञापन

आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी। भतीजे को बचाने आगे आए मजहर हुसैन पर फरहान ने लोहे की रॉड से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।ि
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed