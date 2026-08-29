Sant Kabir Nagar News: पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण और मजबूत रिश्तों का संदेश
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बेलहर। रक्षाबंधन पर्व को इस बार पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए मेंहदावल वन रेंज परिसर में एक पहल की गई। पौधरोपण अभियान के तहत यहां ‘रक्षाबंधन वाटिका’ की स्थापना की गई, जहां भाई-बहनों ने मिलकर पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण और रिश्तों की मजबूती का संदेश दिया।
इस अवसर पर स्थानीय निवासी भाई-बहनों ने महुआ, आम और अमरूद सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए तथा उनकी देखभाल और सुरक्षा करने का संकल्प लिया। इस पहल के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जिस प्रकार भाई-बहन का रिश्ता प्रेम, विश्वास और समर्पण से मजबूत होता है, उसी प्रकार एक पौधे को भी बढ़ने और फलने-फूलने के लिए निरंतर देखभाल, धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है।
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बेलहर। रक्षाबंधन पर्व को इस बार पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए मेंहदावल वन रेंज परिसर में एक पहल की गई। पौधरोपण अभियान के तहत यहां ‘रक्षाबंधन वाटिका’ की स्थापना की गई, जहां भाई-बहनों ने मिलकर पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण और रिश्तों की मजबूती का संदेश दिया।
इस अवसर पर स्थानीय निवासी भाई-बहनों ने महुआ, आम और अमरूद सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए तथा उनकी देखभाल और सुरक्षा करने का संकल्प लिया। इस पहल के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जिस प्रकार भाई-बहन का रिश्ता प्रेम, विश्वास और समर्पण से मजबूत होता है, उसी प्रकार एक पौधे को भी बढ़ने और फलने-फूलने के लिए निरंतर देखभाल, धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है।
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