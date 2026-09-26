Sant Kabir Nagar News: बिजली के तार पर गिरा पेड़, बखिरा समेत कई गांवों में बिजली गुल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:32 PM IST
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संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचेठी गांव में मुख्य विद्युत लाइन पर एक पेड़ गिर जाने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। नगर पंचायत बखिरा और आसपास के दर्जनों ग्रामीण इलाकों में दिन भर बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
पचेठी गांव के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन पर तेज हवा की वजह से एक पेड़ गिर गया। इससे बिजली के तार टूट गए और आपूर्ति बंद हो गई। लाइन ब्रेकडाउन होने के कारण नगर पंचायत बखिरा के मुख्य कस्बा समेत अमरडोभा, रसूलाबाद और आसपास के दर्जनों गांवों में सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं आई। पूरे दिन विद्युत आपूर्ति ठप रहने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
शाम होते-होते क्षेत्र के अधिकांश घरों और दुकानों के इन्वर्टर डिस्चार्ज होकर बैठ गए। रात होते ही कस्बे और ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों घर अंधेरे में डूब गए। बिजली न रहने से पेयजल संकट के साथ-साथ उमस भरी गर्मी में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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ग्रामीणों ने मामले की सूचना संबंधित विद्युत उपकेंद्र पर देकर लाइन को जल्द ठीक कराने और आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।
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पचेठी गांव के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन पर तेज हवा की वजह से एक पेड़ गिर गया। इससे बिजली के तार टूट गए और आपूर्ति बंद हो गई। लाइन ब्रेकडाउन होने के कारण नगर पंचायत बखिरा के मुख्य कस्बा समेत अमरडोभा, रसूलाबाद और आसपास के दर्जनों गांवों में सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं आई। पूरे दिन विद्युत आपूर्ति ठप रहने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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शाम होते-होते क्षेत्र के अधिकांश घरों और दुकानों के इन्वर्टर डिस्चार्ज होकर बैठ गए। रात होते ही कस्बे और ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों घर अंधेरे में डूब गए। बिजली न रहने से पेयजल संकट के साथ-साथ उमस भरी गर्मी में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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ग्रामीणों ने मामले की सूचना संबंधित विद्युत उपकेंद्र पर देकर लाइन को जल्द ठीक कराने और आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।