Sant Kabir Nagar News: स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया प्रशिक्षिता

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इसमें ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार के माध्यम से मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनर एवं पूर्व प्रभारी खाद्य प्रसंस्करण आरवाई धुसिया, जगन्नाथ प्रसाद, जनपदीय रिसोर्सपर्सन दिनेश कुमार ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यशाला विकास खंड पौली के ग्राम सभा सुकरौली ने आयोजित हुआ। इस दौरान प्रशासक ग्राम प्रधान रेखा देवी आदि मौजूद रहे। संवादѶ

संतकबीरनगर। राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण संस्थान प्रशिक्षण केंद्र के तत्वावधान में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।