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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Theft reported in Malorna turns out to be false

Sant Kabir Nagar News: मलोरना में चोरी की सूचना झूठी निकली

Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
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Theft reported in Malorna turns out to be false
संकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र अंतर्गत मलोरना से चोरी की एक सूचना पुलिस जांच में गलत पाई गई है। आठ मई को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रीति चौधरी पत्नी रवि चौधरी निवासी मलोरना ने तहरीर दी कि सात मई को रात्रि में घर के सदस्य वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे, घर में वह व उनकी सास थीं। इसका फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और चोरी कर ली।
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तहरीर प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की गई। जांच और पूछताछ व साक्ष्यों के संकलन के बाद चोरी की घटना फर्जी साबित हुई। वादिनी ने पूछताछ में बताया कि परिजनों के वापस आने पर घर में चोरी का अंदेशा हुआ था एवं कुछ जेवरात कम लगे थे। प्रथम दृष्टया यह मामला भ्रम, गलतफहमी के कारण पुलिस को दी गई एक गलत सूचना है।
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एसपी द्वारा अपील की गई कि किसी भी घटना की सूचना देने से पहले तथ्यों की पुष्टि कर लें। पुलिस को गुमराह करने या फर्जी सूचना देकर राजकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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