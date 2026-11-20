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सुबह के समय कोहरा इतना घना रहा कि कुछ दूरी पर भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। इससे नौकरीपेशा लोगों, स्कूली बच्चों और रोजमर्रा के काम से घरों से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका के बीच सावधानी बरतनी पड़ी। सुबह करीब आठ बजे के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ हुआ और दृश्यता बढ़ने पर लोगों ने अपने गंतव्य की ओर रुख किया।वहीं कोहरे के साथ ही ठंड का असर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। सुबह और शाम के समय ठंडक महसूस होने से लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से अब सर्दी का एहसास होने लगा है। संवादट