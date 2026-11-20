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संतकबीरनगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभिविप) के तत्वावधान में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती नारी शक्ति दिवस पर हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज खलीलाबाद में संगोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान प्रधानाचार्य अरुण ओझा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी मातृ शक्ति को आज भी हम वीरांगना के नाम से नमन कर गौरवान्वित होते हैं। उनका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से रानी लक्ष्मीबाई की छवि उभर जाती है।भारतीय वसुंधरा को अपने वीरोचित भाव से गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थों में वीरांगना ही थीं। वे भारतीय महिलाओं के समक्ष अपने जीवन काल में ही ऐसा आदर्श स्थापित करके विदा हुईं, जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है।एबीवीपी के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता संत मोहन त्रिपाठी ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व समस्त भारत एवं नारी शक्ति के लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा। जिला संयोजक गौरी पांडेय ने कहा कि सभी छात्राओं को अपने अंदर रानी लक्ष्मीबाई जैसी देश प्रेम की भावना को आत्मसात करते हुए सदैव देशहित में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।कंप्यूटर प्रवक्ता महिमा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई इस देश के लिए नारी सशक्तीकरण की प्रतिमूर्ति थीं। उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए।संगोष्ठी में प्रवक्ता मनोज कुमार मिश्रा, प्रियांशी, नैना मोदनवाल, काजल गौड़, खुशी सिंह, आइरिश शेख, अनुपमा, दीक्षा चौधरी, अंशिका पांडेय, श्रद्धा, रानी, श्रेया कौशिक, प्रगति आदि मौजूद रहीं।क