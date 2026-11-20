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संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन में 28 नवंबर को वाहन चालानों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी।इसकी तैयारियों के संबंध में बृहस्पतिवार को नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतन त्यागी ने बैठक की। अपर एसडीएम कलेक्ट्रेट शिप्रा पाल, सीओ प्रियम शेखर पांडे, टीएसआई परमहंस की मौजूदगी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनन्या साह ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किए जाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं।नोडल अधिकारी कृष्ण कुमार ने क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि वाहन चालान के पक्षकारों को जरिए एसएमएस सूचना तथा जरिए पैरोकार नोटिस तामिला करवाई जाए। बैठक में एआरटीओ प्रियंवदा सिंह भी उपस्थित रहीं। म