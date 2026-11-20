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लोहरैया। बिजली बचाने और सार्वजनिक स्थानों को रोशन करने के उद्देश्य से लगाई गई हाईमास्ट दिन में भी जल रही है। इससे एक ओर जहां बिजली की अनावश्यक खपत हो रही है। दूसरी ओर जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।विकास खंड हैंसर बाजार क्षेत्र के बभनौली, लोहरैया, सिरसी, डिहवा बाजार और हैंसर बाजार सहित कई स्थानों पर लगी हाईमास्ट दिन में भी जलती है। इसके अलावा विकास खंड हैंसर बाजार परिसर में लगी हाईमास्ट भी दिन में जलती रहती है। दिन के उजाले में लाइटों के जलने से बिजली की बर्बादी हो रही है।क्षेत्र के वाचस्पति, राजेश, गणेश, संदीप, संतोष, दीपक आदि का कहना है कि हाईमास्ट को समय से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि लाइटों को स्वचालित टाइमर या सेंसर से संचालित किया जाए तो दिन में इनके जलने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिम्मेदार कर्मचारियों से इस ओर ध्यान देने तथा दिन में जलने वाली हाईमास्ट लाइटों को बंद कराने की मांग की है।उनका कहना है कि बिजली की बचत के लिए छोटी-छोटी लापरवाहियों पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। बीडीओ हैंसर उमेश प्रसाद ने बताया कि हाईमास्ट का ऑटोमेटिक स्विच खराब हो गया है। जल्द ही उसे ठीक करा दिया जाएगा।