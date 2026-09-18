Sant Kabir Nagar News: राप्ती का जलस्तर सात सेंटीमीटर और घटा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:07 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:07 PM IST
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मेंहदावल। क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर दसवें दिन घटाव पर रहा। नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार को बढ़ गया था लेकिन शुक्रवार को सात सेंटीमीटर की कमी आने से विभाग के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है। मेंहदावल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर नौवें दिन बढ़ने लगा था, बृहस्पतिवार को नदी का जलस्तर सुबह आठ बजे 75.72 मीटर था, शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.75 मीटर पर आ गया। शुक्रवार को जलस्तर पांच सेंटीमीटर घटकर सुबह आठ बजे 75.70 मीटर पर आ गया। शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.67 मीटर पाया गया। 24 घंटे में जलस्तर भी सात सेंटीमीटर की कमी पाई गई। जलस्तर नीचे आने से ड्रेनेज खंड के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। संवाद
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