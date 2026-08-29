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Sant Kabir Nagar News: सेलेक्ट्रा मशीन एक माह बाद हुई ठीक

Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
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The Selectra machine was fixed after a month.
संवाद न्यूज एजेंसी
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महुली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाथनगर में करीब 32 लाख रुपये की लागत से लगी सेलेक्ट्रा जांच मशीन शनिवार को एक महीने बाद आखिरकार ठीक हो गई। मशीन के चालू होने से लीवर, किडनी समेत अन्य ब्लड संबंधी जांच कराने पहुंच रहे मरीजों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, अस्पताल की सीबीसी मशीन अभी भी खराब होने से मरीजों की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
सीएचसी नाथनगर में सेलेक्ट्रा मशीन तकनीकी खराबी के कारण करीब एक माह से बंद पड़ी थी। इससे रोजाना 50 से अधिक मरीजों को जरूरी जांच के लिए निजी पैथोलॉजी या दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था। मरीजों ने डीएम से भी मशीन खराब होने की शिकायत की थी।
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करीब एक पखवाड़ा पहले जिलाधिकारी ने सीएचसी नाथनगर का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान मरीजों ने सेलेक्ट्रा मशीन खराब होने की समस्या उनके सामने रखी। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मशीन दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शनिवार को इंजीनियर की देखरेख में मशीन को ठीक कर दिया गया।
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सीबीसी मशीन खराब, जरूरी जांचें प्रभावित : सेलेक्ट्रा मशीन ठीक होने के बाद भी अस्पताल में जांच व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है। सेलेक्ट्रा मशीन के साथ लगी सीबीसी मशीन जल जाने के कारण अभी भी खून की कई जरूरी जांच नहीं हो पा रही हैं।
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