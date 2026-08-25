Sant Kabir Nagar News: एसडीएम ने माॅडल शाप व कंपोजिट दुकानों का निरीक्षण किया

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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को एसडीएम खलीलाबाद हृदयराम तिवारी के नेतृत्व में सीओ खलीलाबाद व आबकारी निरीक्षक खलीलाबाद ने मेंहदावल बाईपास स्थित मॉडल शॉप एवं खलीलाबाद बरदहिया पर स्थित कंपोजिट दुकानों का निरीक्षण किया। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत निरीक्षण के दौरान डिजिटल अल्कोहल मीटर से रैंडम आधार पर शराब के बोतलों की तीव्रता की जांच की गई। उन्होंने बताया कि आगे भी इसी तरह पूरे जिले में स्थित कंपोजिट दुकानों का सघन निरीक्षण एवं चेकिंग की जाएगी। संवाद