Sant Kabir Nagar News: स्वाद के चक्कर में बढ़ रही फैटी लिवर की समस्या

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जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. रमाशंकर सिंह ने बताया कि जनरल फिजिशियन की ओपीडी में रोजाना 250 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें करीब 30 मरीजों में फैटी लिवर की समस्या मिल रही है।चिकित्सकों के अनुसार अनियमित खानपान, अधिक तेल-मसाले वाले भोजन, जंक फूड और न शारीरिक गतिविधि की कमी इसके प्रमुख कारण होते हैं। मरीजों को खानपान सुधारने और नियमित व्यायाम की सलाह दे रहे है।दवाओं के साथ खानपान और जीवनशैली में बदलाव की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जंक फूड का सेवन कम करें। यह आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है।