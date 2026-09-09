Sant Kabir Nagar News: गांव-गांव पहुंची पुलिस, महिलाओं को अधिकार और हेल्पलाइन की दी जानकारी

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कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, महिला अपराधों की रोकथाम और आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। पुलिस टीमों ने महिलाओं से कहा कि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न या अन्याय के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाएं और जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस की मदद लें।कोतवाली खलीलाबाद की एंटी रोमियो टीम ने मगहर, कबीर स्थली, तितौवा चौकी और संतकबीर आचार्य राम विलास इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम किया। महिला थाना पुलिस ने गौसपुर में महिलाओं को जानकारी दी। धनघटा पुलिस ने बालमपुर और मैलिया, महुली पुलिस ने छितही, मेंहदावल पुलिस ने तुलसीपुर, बखिरा पुलिस ने रमवापुर और कुसुरू कला तथा बेलहरकला पुलिस ने निघुरी में चौपाल लगाई।धर्मसिंहवा पुलिस ने मेंहदूपार, गौरिराई और दुबौली में महिलाओं और छात्राओं को पंफलेट बांटकर जागरूक किया। अभियान के दौरान पुलिस ने महिलाओं और छात्राओं को 1090 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा, 108 एंबुलेंस, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में बताया। साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी भी दी गई।महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने चौपाल में सरकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों और आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी। साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।