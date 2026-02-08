Sant Kabir Nagar News: हादसे की वजह बन रहे डिवाइडर को तोड़ा

संतकबीरनगर। मुखलिसपुर रोड ओवरब्रिज से उतरने हुए डिवाइडर से टकराकर आए दिन हादसे हो रहे हैं। दो माह पहले बालू लदा एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया था।गनीमत यह थी कि उस समय सर्विस लेन से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में डीएम आलोक कुमार ने निरीक्षण कर डिवाइडर तोड़ने के निर्देश दिए। अब पालिका प्रशासन ने इस डिवाइडर को तोड़ दिया है, जिससे लोगों को राहत मिली है।मुखलिसपुर रोड के ओवरब्रिज से होकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। धनघटा की तरफ आने-जाने के लिए यह प्रमुख मार्ग है। ओवरब्रिज से सटे नूर मस्जिद के पास बने डिवाइडर के चलते लोगों को काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही थीं। दो माह पूर्व धनघटा की तरफ से बालू लादकर आ रहा ट्रक डिवाइडर से टकरा पलट गया था।