Sant Kabir Nagar News: फंदे से लटका मिला किशोर का शव

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जिला अस्पताल से पुलिस को मिले मेमो के अनुसार, 12 सितंबर को दोपहर करीब 1:40 बजे औरंगाबाद निवासी नितिन चंद्रा (17) पुत्र चंद्रभान को परिजन मृत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उनके साथ आए ऋषिकेश कुमार ने अस्पताल कर्मियों को बताया कि नितिन ने फंदा लगा लिया था।सूचना मिलने के बाद कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उपनिरीक्षक शम्भूराम को भेजा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है।कोतवाल जयप्रकाश ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोर की मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल परिजन से पूछताछ कर घटना की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर उसके आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।