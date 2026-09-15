Sant Kabir Nagar News: राज्यपाल पुरस्कार पाने वाले शिक्षक सम्मानित
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:23 PM IST
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मगहर। हीरालाल रामनिवास इंटर काॅलेज खलीलाबाद के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ओझा व शिक्षक अभिषेक कुमार सिंह को राज्यपाल पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षक संघ के जिला महामंत्री गिरिजानंद यादव ने कहा कि जिले के प्रतिष्ठित संस्थान हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार ओझा व शिक्षक अभिषेक सिंह को प्रदेश सरकार ने राज्यपाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। यह शिक्षकों व जिले के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर विजय कुमार यादव, पुनीत कुमार त्रिपाठी, ज्ञान प्रकाश राय, रमेश पांडेय, मनोज मिश्रा, संत मोहन त्रिपाठी, मदनलाल ,राम मूरत, अनिल भास्कर आदि मौजूद रहे। संवाद
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