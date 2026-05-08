Sant Kabir Nagar News: सर्वर की दिक्कत, लोकेशन की दुविधा...स्वगणना में नहीं खत्म हो रही परेशानी

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लोगों का कहना है कि जिस परिवार के गांव में एक से अधिक मकान हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि किस मकान से अपनी लोकेशन अपलोड करें। यह भी आशंका है कि कहीं किसी एक घर का विवरण दर्ज होने के बाद दूसरा घर रिकॉर्ड से बाहर न हो जाए।मनिकापार निवासी जिलाजीत यादव स्वगणना को लेकर उत्साहित दिखे। उन्होंने कई बार मोबाइल से पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया, लेकिन गांव में दो मकान होने के कारण वह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस विषय में स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति न रहे।मुंडेरा राय गांव निवासी रघुवीर ने बताया कि स्वगणना की जानकारी होने पर उन्होंने मोबाइल पर संबंधित वेबसाइट खोलकर अपनी जानकारी भरनी शुरू कर दी और प्रक्रिया पूरी कर ली।जिगिना निवासी धनेश्वर गौड़ ने कहा कि स्वगणना में सर्वर की दिक्कत आई, लेकिन बाद में इसे पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वगणना के लिए प्रेरित हो सकें।मनिकापार गांव निवासी दिलीप प्रजापति भी स्वगणना में सक्रिय दिखे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी मोबाइल के माध्यम से स्वगणना करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तकनीकी समस्याओं का समाधान हो जाए और स्पष्ट निर्देश मिलें तो लोग आसानी से स्वगणना कर सकेंगे।लैंडमार्क फीड करें, आसानी से मिलेगी घर की लोकेशनकलक्ट्रेट स्थित जनगणना कार्यालय में कर्मियों ने बताया कि लोगों को यदि घर की लोकेशन अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें पहले आसपास का कोई लैंडमार्क फीड करना चाहिए। इसके बाद आसानी से घर की लोकेशन अपलोड हो जाएगी। कर्मियों ने बताया कि घर के मुखिया का नाम सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं हो सकेगा। इसलिए इसे भरते समय सतर्कता आवश्यक है। पोर्टल के सर्वर में कोई दिक्कत नहीं है।यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक घर हैं तो उन्हें चाहिए कि जिस घर में वह रहते हैं, उसकी लोकेशन फीड करें। इस संबंध में किसी को भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।-बद्री प्रसाद श्रीवास्तव, जनगणना प्रभारी