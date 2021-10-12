Sant Kabir Nagar News: सर्वर ठप होने से बीज वितरण अटका

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शुक्रवार को नाथनगर के राजकीय कृषि गोदाम पर क्षेत्र के किसानों ने बीज वितरण में अनियमितता का आरोप लगाकर हंगामा किया। बीज के लिए पहुंचे कई किसानों को खाली हाथ वापस होना पड़ा। किसान ग्रीस तिवारी, सुभाष, रामवृक्ष, राजकुमार, हरिशंकर ने बताया कि शनिवार को दिनभर सर्वर डाउन होने के चलते गोदाम पर बीज का वितरण नहीं हुआ। संवाद विज्ञापन

उ शुक्रवार को नाथनगर के राजकीय कृषि गोदाम पर क्षेत्र के किसानों ने बीज वितरण में अनियमितता का आरोप लगाकर हंगामा किया। बीज के लिए पहुंचे कई किसानों को खाली हाथ वापस होना पड़ा। किसान ग्रीस तिवारी, सुभाष, रामवृक्ष, राजकुमार, हरिशंकर ने बताया कि शनिवार को दिनभर सर्वर डाउन होने के चलते गोदाम पर बीज का वितरण नहीं हुआ। संवाद

हरिहरपुर/ महुली। नाथनगर के राजकीय कृषि गोदाम पर शनिवार को बीज के लिए दिनभर किसान खड़े रहे लेकिन सर्वर काम न करने के चलते किसानों को मायूस लौटना पड़ा। कई किसान रजिस्ट्री के लिए लाइन में खड़े रहे लेकिन उन्हें भी मायूसी हाथ लगी।