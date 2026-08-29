Sant Kabir Nagar News: एचआर इंटर कॉलेज में स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शुरू

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प्रशिक्षण के पहले दिन स्काउट-गाइड के प्रशिक्षणार्थियों को शिष्टाचार, भारत स्काउट एवं गाइड के इतिहास, नियम एवं प्रतिज्ञा, खोज के चिन्ह और संकेत, बाएं हाथ से हाथ मिलाने की परंपरा तथा प्राथमिक सहायता की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्काउट-गाइड के प्रगतिशील प्रशिक्षण के बारे में भी प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया।प्रशिक्षकों ने स्काउट-गाइड के नियमों और अनुशासन का पालन करते हुए सेवा भावना विकसित करने पर जोर दिया। प्रशिक्षण का समापन 31 अगस्त को होगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी के शामिल होने की संभावना है। संचालन जिला संगठन कमिश्नर रमेश चंद्र यादव, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रामकेश चौधरी, काउंसलर मेंहदावल शिवाकांत चौरसिया, रजिया अंसारी और पल्लवी विश्वकर्मा समेत अन्य प्रशिक्षकों ने किया।