संतकबीरनगर: वीबी जी राम जी योजना में फर्जीवाड़ा, 24 की सेवा समाप्त होगी; मस्टर रोल पर अनियमित उपस्थिति

वीबी जी राम जी योजना में जिले के पांच ब्लॉकों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मस्टर रोल पर अनियमित उपस्थिति और फर्जी फोटोग्राफ अपलोड करने का मामला पकड़ा गया है। सीडीओ ने 12 सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि, आठ रोजगार सेवकों और चार महिला मेट की सेवा समाप्ति का निर्देश दिया है।

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30 अक्तूबर को ग्राम्य विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वीबी जी राम जी योजना की एमआईएस रिपोर्ट की समीक्षा की थी। इसमें पता चला कि अक्तूबर में जिले के बघौली ब्लॉक की छह, मेंहदावल की एक, नाथनगर की एक, सांथा की तीन और सेमरियावां की एक ग्राम पंचायत में 17 कार्यों के 37 मस्टर रोल पर एनएमएमएस एप पर श्रमिकों का अपलोड फोटो डुप्लिकेट दिख रहा है। इसके साथ ही मस्टर रोल पर उपस्थिति भी अनियमित दर्ज मिली।

समीक्षा के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने कार्रवाई के लिए सीडीओ को निर्देश दिए थे। सीडीओ ने इस मामले में उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देश दिए कि चिह्नित ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सेवक व महिला मेट पर कार्रवाई कर अवगत कराएं। इसके बाद उप श्रमायुक्त रोजगार डॉ. प्रभात कुमार द्विवेदी ने समस्त बीडीओ को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अपलोड की गई फर्जी उपस्थिति व फोटोग्राफ वाले मस्टर रोल को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसमें भुगतान की कार्रवाई न की जाए।

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