संतकबीरनगर: वीबी जी राम जी योजना में फर्जीवाड़ा, 24 की सेवा समाप्त होगी; मस्टर रोल पर अनियमित उपस्थिति
वीबी जी राम जी योजना में जिले के पांच ब्लॉकों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। मस्टर रोल पर अनियमित उपस्थिति और फर्जी फोटोग्राफ अपलोड करने का मामला पकड़ा गया है। सीडीओ ने 12 सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि, आठ रोजगार सेवकों और चार महिला मेट की सेवा समाप्ति का निर्देश दिया है।
समीक्षा के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर ग्राम्य विकास आयुक्त ने कार्रवाई के लिए सीडीओ को निर्देश दिए थे। सीडीओ ने इस मामले में उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देश दिए कि चिह्नित ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सेवक व महिला मेट पर कार्रवाई कर अवगत कराएं। इसके बाद उप श्रमायुक्त रोजगार डॉ. प्रभात कुमार द्विवेदी ने समस्त बीडीओ को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अपलोड की गई फर्जी उपस्थिति व फोटोग्राफ वाले मस्टर रोल को रिजेक्ट कर दिया जाए। इसमें भुगतान की कार्रवाई न की जाए।
दोबारा गड़बड़ी मिलने पर बीपीओ पर भी होगी कार्रवाई
इन ब्लॉकों में मस्टर रोल और कार्य में हुआ फर्जीवाड़ा
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ब्लॉक
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ग्राम पंचायत
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मस्टर रोल
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कार्य
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बघौली
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6
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12
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9
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सांथा
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3
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6
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4
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मेंहदावल
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1
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1
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1
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नाथनगर
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1
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2
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1
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सेमरियावां
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1
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6
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2
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कुल
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12
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27
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17
इन पर होगी कार्रवाई
बघौली ब्लॉक
- औरंगाबाद के ग्राम पंचायत अधिकारी बृजभूषण और रोजगार सेवक सुनील कुमार
- बालूशासन के ग्राम पंचायत अधिकारी अजय तिवारी और ग्रामीण जय कृष्ण
- देवापार के ग्राम पंचायत अधिकारी अलका पांडेय और ग्राम रोजगार सेवक वंदना चौधरी
- हटवा के ग्राम पंचायत अधिकारी रमेश यादव और रोजगार सेवक अंबिका यादव
- बघुआ के ग्राम पंचायत अधिकारी मुश्ताक अहमद और रोजगार सेवक विंद्रावत
- समदहा के ग्राम विकास अधिकारी अभय सिंह और रोजगार सेवक रेनू प्रजापति
- पसाई के ग्राम विकास अधिकारी अश्वनी गौतम और रोजगार सेवक शमशुद्दीन
- अतरीनानकार के ग्राम पंचायत अधिकारी देव प्रताप सिंह और महिला मेट वंदना सिंह
- अमथरी के ग्राम विकास अधिकारी अश्वनी गौतम व रोजगार सेवक वसीउल्लाह
- मेंहदावल ब्लॉक के कौवाठोर के ग्राम पंचायत अधिकारी अश्वनी सिंह और महिला मेट संगीता देवी
- नाथनगर ब्लॉक के टिकुईकोल के ग्राम पंचायत अधिकारी जितेंद्र कुमार और महिला मेट इंदू देवी
- सेमरियावां ब्लॉक के दशावा के ग्राम विकास अधिकारी राकेश और रोजगार सेवक निर्मला भारती
वीबी जी राम जी योजना में मस्टर रोल व फोटोग्राफ के मामले में लापरवाही सामने आई है। पांचों ब्लॉकों के बीडीओ को पत्र जारी कर संबंधित सचिव, रोजगार सेवक और मेट पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इन कार्यों के भुगतान भी रोक दिए गए हैं। - डॉ. प्रभात द्विवेदी, उपायुक्त, श्रम रोजगार