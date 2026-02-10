बोर्ड परीक्षा : तीन जोनल, 10 सेक्टर और 94 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात

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संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। 18 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के लिए तीन जोनल, 10 सेक्टर और 94 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे और सचल दल सक्रिय रहेगा।बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 94 केंद्र बनाए गए हैं। इन पर मजिस्ट्रेटों और सचल दलों की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी और वॉयस रिकॉर्डर से निगरानी की जाएगी। कुल 54240 छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए 94 स्टेटिक, 10 सेक्टर और तीन जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 18 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति भी जिले में हो चुकी है।प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। एक में प्रश्न पत्र तो दूसरे में उत्तर पुस्तिकाएं रखी जाएंगी। स्ट्रांग रूम के डबल लॉक की तीन चाबियां होंगी। डीआईओएस हरिश्चंद्र नाथ ने बताया कि परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।