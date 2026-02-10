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बोर्ड परीक्षा : उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा रोल नंबर

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
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Board Exam: Roll number must be written on every page of the answer sheet
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। जिले में 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पेज पर अनुक्रमांक (रोल नंबर) लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
परिषद का पत्र आने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी केंद्राध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थियों को रोल नंबर लिखने की जानकारी देंगे ताकि किसी भी तरह की त्रुटि न हो। जिले में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिए 94 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54240 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण कराने के लिए प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है।
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नकल माफिया पर सख्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उत्तर पुस्तिका के हर पेज पर अनुक्रमांक लिखने का निर्देश दिया है। इसको प्रभावी बनाने में विभाग जुट गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ ने बताया कि परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से तैयारियों में जुटा है।
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कक्ष निरीक्षकों और परीक्षा में जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की बोर्ड द्वारा ऑनलाइन डयूटी लगाई गई है।
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परीक्षार्थियों के लिए विशेष सावधानी
बोर्ड की ओर से आए नए नियमों के तहत परीक्षार्थी ध्यान रखें कि उत्तरपुस्तिका मिलने के बाद उसके सभी पन्नों की जांच कर लें। किसी भी पन्ने को फाड़ना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कॉपी के अंदर नाम या कोई विशेष पहचान चिह्न बनाने पर आपकी परीक्षा निरस्त की जा सकती है। केवल प्रश्नपत्र मिलने के बाद ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। कॉपी के दोनों तरफ की पंक्तियों का पूरा उपयोग करें।
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