Sant Kabir Nagar News: श्रीराम कथा के श्रवण से समाज में बढ़ता है समता का भाव

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उन्होंने कहा कि संसार में जो लोग हैं उनमें अज्ञानी ज्ञानवान से, धनहीन धनवान से तथा बलहीन बलवान से डरता है। परंतु ज्ञानवान, धनवान एवं बलवान ये तीनों चरित्रवान से डरते हैं। लंकापति रावण में तीनों गुण था परंतु चारित्रिक गुण का अभाव था। इसी के कारण वह राम के हाथों मारा गया। चरित्रवान होने के नाते ही राम की पूजा होती है। राम के चरित्र का अनुसरण करने से ही समता भाव वाले समाज का निर्माण हो सकता है।इस मौके पर यजमान रमेश चौरसिया सपत्नीक, परमात्मा तिवारी, रामअधीन पांडेय सहित तमाम लोग मौजूद रहे।