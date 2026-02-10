फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Listening to the story of Shri Ram increases the feeling of equality in the society.

Sant Kabir Nagar News: श्रीराम कथा के श्रवण से समाज में बढ़ता है समता का भाव

Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Listening to the story of Shri Ram increases the feeling of equality in the society.
कथा का रसपान कराते आलोकानंद जी
रोसयाबाजार। रामजानकी मार्ग पर स्थित बाबा कंकडेश्वरनाथ शिव मंदिर पौली में चल रहे गायत्री महायज्ञ में आलोकानंद ने संगीतमयी श्रीराम कथा का श्रवण कराते हुए कहा कि यदि श्रीराम कथा जीवन में उतार ली जाए तो मानव के जीवन में अलौलिक परिवर्तन हो सकता है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि संसार में जो लोग हैं उनमें अज्ञानी ज्ञानवान से, धनहीन धनवान से तथा बलहीन बलवान से डरता है। परंतु ज्ञानवान, धनवान एवं बलवान ये तीनों चरित्रवान से डरते हैं। लंकापति रावण में तीनों गुण था परंतु चारित्रिक गुण का अभाव था। इसी के कारण वह राम के हाथों मारा गया। चरित्रवान होने के नाते ही राम की पूजा होती है। राम के चरित्र का अनुसरण करने से ही समता भाव वाले समाज का निर्माण हो सकता है।
विज्ञापन

इस मौके पर यजमान रमेश चौरसिया सपत्नीक, परमात्मा तिवारी, रामअधीन पांडेय सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed