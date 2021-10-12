Sant Kabir Nagar News: आईजीआरएस रैंकिंग में लगातार 17वीं बार प्रदेश में अव्वल रहा संतकबीरनगर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। जनशिकायतों के निस्तारण में संतकबीरनगर पुलिस ने एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अक्तूबर 2026 की आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। खास बात यह है कि जनपद पुलिस ने लगातार 17वीं बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, जिले के 10 थानों में से नौ ने भी प्रदेश स्तर पर पहली रैंक प्राप्त की है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन और निगरानी में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को फरियादियों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करने तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन की ओर से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों की जांच कराई जाती है। संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर शिकायत की वास्तविकता परखते हैं। इसके बाद जांच आख्या का जनपद स्तर पर परीक्षण किया जाता है। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित प्रकरण को दोबारा जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो सके।
विज्ञापन
इस उपलब्धि पर एसपी संदीप कुमार मीना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने आगे भी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ जनसुनवाई करने तथा शिकायतों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन और निगरानी में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को फरियादियों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करने तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
शासन की ओर से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों की जांच कराई जाती है। संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर शिकायत की वास्तविकता परखते हैं। इसके बाद जांच आख्या का जनपद स्तर पर परीक्षण किया जाता है। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित प्रकरण को दोबारा जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो सके।
विज्ञापन
इस उपलब्धि पर एसपी संदीप कुमार मीना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने आगे भी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ जनसुनवाई करने तथा शिकायतों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।