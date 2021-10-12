फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Sant Kabir Nagar topped the state in IGRS ranking for the 17th consecutive time.

Sant Kabir Nagar News: आईजीआरएस रैंकिंग में लगातार 17वीं बार प्रदेश में अव्वल रहा संतकबीरनगर

Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Sant Kabir Nagar topped the state in IGRS ranking for the 17th consecutive time.
संतकबीरनगर। जनशिकायतों के निस्तारण में संतकबीरनगर पुलिस ने एक बार फिर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। अक्तूबर 2026 की आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। खास बात यह है कि जनपद पुलिस ने लगातार 17वीं बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, जिले के 10 थानों में से नौ ने भी प्रदेश स्तर पर पहली रैंक प्राप्त की है।
विज्ञापन


पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन और निगरानी में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को फरियादियों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करने तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


शासन की ओर से निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों की जांच कराई जाती है। संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर शिकायत की वास्तविकता परखते हैं। इसके बाद जांच आख्या का जनपद स्तर पर परीक्षण किया जाता है। रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित प्रकरण को दोबारा जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस उपलब्धि पर एसपी संदीप कुमार मीना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने आगे भी पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ जनसुनवाई करने तथा शिकायतों का पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed