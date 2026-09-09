फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Sanitation workers found absent during ADO's inspection in Daridiha.

Sant Kabir Nagar News: डारीडीहा में एडीओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले सफाईकर्मी

Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Sanitation workers found absent during ADO's inspection in Daridiha.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सेमरियावां। विकासखंड सेमरियावां के डारीडीहा गांव में बुधवार को एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी के निरीक्षण में तैनात दोनों सफाईकर्मी अनुपस्थित मिले। गांव में जगह-जगह गंदगी और नालियां जाम मिलीं। ग्रामीणों ने सफाईकर्मियों के नियमित न आने की शिकायत भी की। मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीपीआरओ को पत्र भेजा गया है।
सेमरियावां एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी ने बुधवार को पहले जिगिना स्थित गो आश्रय स्थल पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। यहां प्रत्येक बुधवार को विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। बुधवार को सफाई के लिए पैलीखास और बुधाकला न्याय पंचायतों के 32 सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान एडीओ पंचायत ने सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने और गो आश्रय स्थल परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद एडीओ पंचायत डारीडीहा गांव पहुंचे। निरीक्षण के दौरान गांव में तैनात सफाईकर्मी मंजू देवी और चंद्रावती देवी अनुपस्थित मिलीं। गांव में जगह-जगह गंदगी पसरी थी और नालियां जाम मिलीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों सफाईकर्मी नियमित रूप से गांव नहीं आती हैं। इससे बारिश के मौसम में जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed