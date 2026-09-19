Sant Kabir Nagar News: 24 घंटे में राप्ती के जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की आई कमी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:28 PM IST
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मेंहदावल। राप्ती का जलस्तर 24 घंटे में आठ सेंटीमीटर नीचे आया है। शुक्रवार को नदी का जलस्तर शाम चार बजे 75.68 मीटर था, जबकि शनिवार को शाम चार बजे नदी का जलस्तर 75.60 मीटर पाया गया। राप्ती का जलस्तर धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। बृहस्पतिवार को राप्ती का जलस्तर सायं चार बजे 75.75 मीटर हो गया था।
शुक्रवार को नदी के जलस्तर में सात सेंटीमीटर की कमी आई, जिसके कारण नदी का जलस्तर सुबह 75.68 मीटर मापा गया। शनिवार को सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.63 मीटर हो गया था और शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.60 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में नदी के जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की गिरावट देखी गई।
अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती का जलस्तर नीचे आ रहा है। जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। बांधे पर कहीं पर भी जलस्तर का दबाव नहीं है।
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शुक्रवार को नदी के जलस्तर में सात सेंटीमीटर की कमी आई, जिसके कारण नदी का जलस्तर सुबह 75.68 मीटर मापा गया। शनिवार को सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.63 मीटर हो गया था और शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.60 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटे में नदी के जलस्तर में आठ सेंटीमीटर की गिरावट देखी गई।
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अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती का जलस्तर नीचे आ रहा है। जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। बांधे पर कहीं पर भी जलस्तर का दबाव नहीं है।
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