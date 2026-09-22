Sant Kabir Nagar News: चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जागरूक

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एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और गांवों में पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया। उन्हें महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम, अधिकारों की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं निडर होकर पुलिस से अपनी शिकायत कर सकती हैं। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं के त्वरित और विधिसम्मत निस्तारण के संबंध में भी जानकारी दी गई।महिला थाना पुलिस ने खलीलाबाद शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महुली पुलिस ने कुशहवा, बखिरा पुलिस ने हरापट्टी, बेलहरकला पुलिस ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज बेलहरकला और पिपरा प्रथम में अभियान चलाया। वहीं, धर्मसिंहवा पुलिस ने पुनया, कसया और मेंहदूपार में महिलाओं, बालिकाओं और स्कूली छात्राओं को पंफलेट वितरित कर जागरूक किया।अभियान के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर क्राइम पोर्टल की जानकारी भी दी गई। महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं और आत्मरक्षा के उपायों के बारे में बताया।साथ ही उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।