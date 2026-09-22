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Sant Kabir Nagar News: चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जागरूक

Tue, 22 Sep 2026 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:37 PM IST
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Raised awareness among women by holding community gatherings.
संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत मंगलवार को जिले के सभी थानों की पुलिस ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया गया और महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
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एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और गांवों में पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया। उन्हें महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम, अधिकारों की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
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महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं निडर होकर पुलिस से अपनी शिकायत कर सकती हैं। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं के त्वरित और विधिसम्मत निस्तारण के संबंध में भी जानकारी दी गई।
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महिला थाना पुलिस ने खलीलाबाद शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। महुली पुलिस ने कुशहवा, बखिरा पुलिस ने हरापट्टी, बेलहरकला पुलिस ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज बेलहरकला और पिपरा प्रथम में अभियान चलाया। वहीं, धर्मसिंहवा पुलिस ने पुनया, कसया और मेंहदूपार में महिलाओं, बालिकाओं और स्कूली छात्राओं को पंफलेट वितरित कर जागरूक किया।

अभियान के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर क्राइम पोर्टल की जानकारी भी दी गई। महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं को सरकारी योजनाओं और आत्मरक्षा के उपायों के बारे में बताया।
साथ ही उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
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