Sant Kabir Nagar News: महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

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एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं, गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया गया और उनकी समस्याओं के त्वरित एवं विधिक निस्तारण का भरोसा दिलाया गया।महिला बीट अधिकारियों और मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस और संबंधित हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है।अभियान के दौरान महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध की शिकायत के लिए साइबर अपराध पोर्टल के उपयोग की जानकारी भी दी गई।कोतवाली खलीलाबाद की एंटी रोमियो टीम ने जिला अस्पताल और समय माता मंदिर में महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया। संवाद